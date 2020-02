Rugby

Rugby - XV de France : Eddie Jones en rajoute une couche après la réponse de Fabien Galthié !

Publié le 1 février 2020 à 12h35 par A.M.

À quelques heures du choc contre l’Angleterre pour débuter le Tournoi des VI Nations, le ton monte entre Fabien Galthié et Eddie Jones. Le sélectionneur du XV de la Rose en a rajouté une couche.

Avant de défier le XV de France dimanche pour débuter le Tournoi des VI Nations, Eddie Jones n’avait pas hésité à pointer du doigt la jeunesse tricolore : « On va mettre ces jeunes joueurs à l'épreuve, car ils n'ont jamais été confrontés à l'intensité et la violence physique avec laquelle nous allons jouer dimanche . » Une sortie qui n’a pas manqué de faire réagir Fabien Galthié : « Attendez-vous à des joueurs qui vont pousser leurs limites, ils vont tout donner. Les plaquages et les collisions seront féroces. Attendez-vous à une équipe qui ne lâchera rien ».

«Que vouliez-vous que je dise ? Que nous allons prendre une tasse de thé ?»