Rugby

Rugby - XV de France : Le message fort de Guilhem Guirado pour les Bleus

Publié le 2 février 2020 à 15h35 par J.-G.D.

Avant le choc face à l’Angleterre ce dimanche, Guilhem Guirado a fait passer un message aux joueurs du XV de France.

Retraité international depuis la fin de la Coupe du monde, Guilhem Guirado a donc passé le flambeau à Charles Ollivon. L’ancien capitaine du XV de France assistera au premier match des Bleus dans ce Tournoi des VI Nations contre l’Angleterre ce dimanche (16h), au Stade de France. Dans une lettre ouverte aux Bleus , dans les colonnes du Parisien , le talonneur de Montpellier demande aux Tricolores de prendre du plaisir.

« Profitez-en, faites-nous vibrer »