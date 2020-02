Rugby

Rugby - XV de France : Raphaël Ibanez en remet une couche avant l’Angleterre !

Publié le 2 février 2020 à 11h35 par J.-G.D.

Présent devant les journalistes afin d’évoquer le choc contre l’Angleterre, Raphaël Ibanez, manager général de l’équipe de France, envoie un message fort à ses joueurs.

Le XV de France lance donc son Tournoi des VI Nations par un choc contre l’Angleterre. Un Crunch toujours très attendu par les supporters des deux camps. Les hommes de Fabien Galthié devront donc se frotter au vice-champion du monde en titre, mais dans des déclarations relayées par La Croix , Raphaël Ibanez, manager général des Bleus, demande aux partenaires de Charles Ollivon d'être ambitieux.

« Il n’est pas interdit d’être ambitieux »