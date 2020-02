Rugby

Rugby - XV de France : Charles Ollivon revient sur sa première avec les Bleus !

Publié le 2 février 2020 à 9h35 par La rédaction

Avant le Crunch face à l'Angleterre ce dimanche, Charles Ollivon est revenu les grands moments de sa carrière, dont sa première sélection avec le XV de France.

Charles Ollivon est la nouvelle image du XV de France version Fabien Galthié qui essaiera de venir à bout de l’Angleterre ce dimanche pour son premier match du Tournoi des VI Nations. En quelques mois, le Toulonnais est passé de réserviste pour la Coupe du Monde à capitaine du XV de France. Symbole de la nouvelle politique de rajeunissement des Bleus opérée par Fabien Galthié, Ollivon (26 ans) n’a que 11 sélections au compteur. Pour L'Equipe , le capitaine du XV de France est revenu sur sa première sélection en équipe nationale.

« C’était assez incroyable, j’ai eu du mal à réaliser »