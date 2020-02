Rugby

Rugby - XV de France : L'Angleterre se méfie d'un protégé de Fabien Galthié !

Publié le 2 février 2020 à 13h35 par J.-G.D.

Titulaire face à l’Angleterre pour le premier match des Bleus dans le Tournoi des VI Nations, Virimi Vakatawa provoque la méfiance du XV de la Rose.

C’est donc parti pour le XV de France. Les coéquipiers de Charles Ollivon débutent leur Tournoi des VI Nations par la réception de l’Angleterre ce dimanche après-midi. Un gros morceau pour les troupes de Fabien Galthié. Le sélectionneur comptera notamment sur Virimi Vakatawa afin de dynamiter la défense anglaise. Via Rugbyrama , Simon Amor, en charge de l’animation offensive au sein du XV de la Rose, se méfie de l’international tricolore.

« Vakatawa est un homme dangereux, il joue très bien en ce moment »