Rugby - XV de France : La grande annonce de Matthieu Jalibert avant l’Italie !

Publié le 6 février 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Interrogé sur la suite du Tournoi des VI Nations, avec la réception de l'Italie dès dimanche, Matthieu Jalibert interpelle directement ses coéquipiers.

Gravement blessé lors de la réception de l’Irlande en 2018, Matthieu Jalibert a donc retrouvé le XV de France. Le demi d’ouverture de l’UBB est entré en jeu lors de la victoire des Bleus contre l’Angleterre dimanche, première rencontre du Tournoi des VI Nations (24-17). Trois minutes qui suffisent au bonheur du jeune rugbyman de 21 ans, mais ce dernier envoie un message fort à quelques jours du match face à l'Italie (dimanche 9 février, 16h).

« On a été solides, mais on va rester humble, il ne faut pas s'enflammer »