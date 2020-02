Rugby

Rugby - XV de France : Le message fort de ce nouvel appelé de Galthié !

Publié le 6 février 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Invité à s’exprimer sur sa grande première avec le XV de France, couronnée d’un succès contre l’Angleterre, Boris Palu admet qu’il ne pouvait pas rêver mieux.

L’équipe de France a brillé pour son premier match du Tournoi des VI Nations. Les Bleus se sont tout simplement face à l’Angleterre, finaliste de la Coupe du monde au Japon (24-17). Un événement important pour Boris Palu, lui qui a connu sa première cape sous la tunique tricolore. Entré en jeu à la 57e minute de jeu, le deuxième ligne du Racing 92 revient donc sur ses premiers pas avec le XV de France.

« Je ne pouvais pas espérer mieux »