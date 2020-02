Rugby

Rugby - XV de France : Ntamack dévoile les dessous de la victoire sur l’Angleterre !

Publié le 6 février 2020 à 12h35 par A.C.

Romain Ntamack, ouvreur du XV de France, s’est exprimé au sujet de la belle victoire française sur l’Angleterre (24-17).

L’ère Fabien Galthié ne pouvait pas mieux commencer. Pour le premier match du nouveau sélectionneur et de ce Tournoi des Six Nations, les Français se sont offert le scalp des vice-champions du monde anglais. Une victoire tout d’abord basée sur une défense intraitable du XV de France, qui a asphyxié des Anglais surpris, répondant ainsi à Eddie Jones, qui promettait l’enfer à la jeunesse tricolore.

« On était les outsiders, on n’avait rien à perdre »