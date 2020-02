Rugby

Rugby - XV de France : Galthié se moque de la bourde de Dupont !

Publié le 3 février 2020 à 20h35 par A.C.

Fabien Galthié a ironisé de la bourde d’Antoine Dupont, lors de la fin de match tendue face à l’Angleterre (24-17).

C’est une victoire de prestige que le XV de France a arraché sur la pelouse du Stade de France dimanche dernier, en ouverture du Tournoi des Six Nations. Pourtant, tout a failli basculer en fin de rencontre ! Jonny May a en effet inscrit deux essais coup sur coup et les Bleus ont semblé fébriles dans la gestion de leur rencontre. Pire, Antoine Dupont a balancé le ballon en dehors du terrain croyant que le temps était terminé… alors qu’il restait encore une minute de jeu ! Une erreur qui a donné une cartouche supplémentaire aux Anglais, qui sont finalement repartis avec le point de bonus défensif.

« Dupont ? Je lui ai proposé mes lunettes ce matin »