Rugby - XV de France : L’aveu d’Eddie Jones après la défaite !

Publié le 2 février 2020 à 21h35 par A.C.

Eddie Jones, sélectionneur de l’Angleterre, a reconnu que ses joueurs n’ont pas été bons face aux Français ce dimanche (24-17).

Quoi de mieux qu’une victoire à domicile, contre les vice-champions du monde anglais, pour lancer l’année 2020 et ce Tournoi des Six Nations ? Pour sa première rencontre comme sélectionneur du XV de France, après avoir été adjoint de Jacques Brunel à la Coupe du monde, Fabien Galthié a vu ses joueurs réaliser un match accompli… jusqu’à un certain niveau. Les Français ont en effet montré les limites de leur méthode énergivore en fin de rencontre et ont bien failli se faire rattraper, alors qu’ils menaient 17-0 à la mi-temps.

« On n’a pas été assez bons en première période »