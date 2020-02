Rugby

Rugby - XV de France : Le message fort de ce joueur de Galthié !

Publié le 5 février 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Remplaçant lors du succès probant de l’équipe de France contre l’Angleterre (24-17), Jefferson Poirot n'affiche aucune déception.

Le XV de France a régalé le public du Stade de France dimanche. Auteur d’une première période étincelante, les Bleus ont terrassé l’Angleterre, vice-championne du monde (24-17). Une victoire importante pour les grands débuts de Fabien Galthié. Le sélectionneur national avait notamment décidé de mettre Jefferson Poirot sur le banc, avant que le pilier tricolore entre en jeu lors du second acte. Via des déclarations rapportées par L’Équipe ce mercredi, l'international français n'affiche aucune déception suite à la décision forte de son sélectionneur.

« Titulaire ou remplaçant, ça importe peu »