Rugby - XV de France : Ollivon aux anges après la victoire sur l’Angleterre

Publié le 2 février 2020 à 23h35 par A.C.

Charles Ollivon, capitaine du XV de France, est revenu sur la victoire face à l’Angleterre en ce Tournoi des Six Nations 2020 (24-17).

Pour son premier capitanat, Charles Ollivon a mené le XV de France vers une victoire surprise face à l’Angleterre. Il faut dire que la balance penchait totalement du côté des vice-champions anglais, face à une très jeune équipe française, à qui ont prédisait l’enfer au Stade de France. Le troisième-ligne du RCT a toutefois été intraitable en défense et s’est même payé le luxe de marquer deux essais.

« Je me sens très heureux, super heureux »