Rugby

Rugby - XV de France : Ce joueur qui envoie un message clair à Fabien Galthié !

Publié le 6 février 2020 à 17h35 par La rédaction

Surprise de la première liste de Fabien Galthié, Maxime Lucu est de retour en Top 14. Malgré tout, il garde le XV de France dans un coin de sa tête.

Maxime Lucu avait été une des surprises de la première liste de Fabien Galthié. Le Bordelais n’a finalement pas été conservé dans la liste finale et est depuis revenu en Gironde. Il sera donc de retour à la compétition la semaine prochaine contre Lyon et aura à coeur de réaliser la meilleure prestation possible face au premier du championnat. Pour Actu Rugby , Maxime Lucu est revenu sur ses deux semaines passées avec le XV de France ainsi que sur ses ambitions pour le futur.

« Maintenant que j’y ai goûté, j’ai très envie d’y revenir »