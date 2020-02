Rugby

Rugby - XV de France : Dupont raconte sa bourde face à l’Angleterre

Publié le 3 février 2020 à 22h35 par A.C.

Antoine Dupont, demi-de-mêlée du XV de France, est revenu sur la petite bourde qui a marqué la fin de la rencontre face à l’Angleterre (24-17).

Dimanche, Antoine Dupont a été un acteur important de la belle victoire française face à l’Angleterre. Le prodige du rugby français a éclaboussé la rencontre de sa classe, accélérant bien le jeu quand il le fallait et gérant mieux le tempo en fin de rencontre. Pourtant, il a bien failli tout gâcher en fin de rencontre, lorsqu’il a dégagé le ballon hors du terrain et donnant une cartouche supplémentaire au XV de la Rose.

« On arrive à en rire, mais ça aurait pu coûter plus cher »