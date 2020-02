Rugby

Rugby - XV de France : Ce regret de Fabien Galthié sur le match face à l’Angleterre !

Publié le 7 février 2020 à 21h35 par La rédaction

Alors que le XV de France a réalisé l’exploit dimanche dernier contre l’Italie (24-17), Fabien Galthié a jugé qu’un point précis était à revoir…

Auteur d’un match sensationnel face à l’Angleterre (24-17), le XV de France ne devrait pas connaître une opposition aussi féroce ce dimanche contre l’Italie. Et les Bleus pourraient bien être inspirés de leur match contre les Anglais. Cependant, le XV de France aura à cœur de faire mieux sur les phases de touches puisque les Bleus ont perdu pas moins de 3 ballons en conquête dimanche dernier. C’est en tout cas l’avis du sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, comme il l’a assuré à Rugbyrama .

« Nous allons renforcer ce secteur de jeu »