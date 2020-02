Rugby

Rugby - XV de France : Gros coup dur pour Fabien Galthié ?

Publié le 6 février 2020 à 14h35 par A.C.

Fabien Galthié pourrait être obligé de se passer d’un de ses cadres pour la réception de l’Italie, lors de la deuxième journée du Tournoi des Six Nations.

La victoire face à l’Angleterre a été belle, mais c’est désormais du passé. Le XV de France doit désormais se tourner sur la suite du Tournoi des Six Nations, en commençant par la réception de l’Italie dimanche prochain. Une rencontre à priori à la portée de l’équipe de France, qui devra pourtant montrer un autre visage que face à l’Angleterre. Du jeu en contre, basé sur une défense agressive, les Français vont en effet être obligés de prendre le jeu à leur compte.

Vakatawa pourrait déclarer forfait face à l’Italie