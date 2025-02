XV de France : Galthié, la décision qui le fait halluciner

Arnaud De Kanel

Fabien Galthié a pris la décision de ne pas emmener Damian Penaud pour la rencontre face à l'Italie. Une annonce qui a suscité de vives réactions parmi les supporters et les observateurs du rugby tricolore. Guy Novès, l'ancien sélectionneur du XV de France, a d'ailleurs été très surpris par cette décision choc.

À la tête du XV de France, Fabien Galthié ne s’embarrasse pas d’états d’âme. Pour le déplacement en Italie, le sélectionneur a pris une décision marquante en écartant Damian Penaud. Un choix audacieux qui n’a pas tardé à faire réagir, alimentant débats et interrogations. L’ailier tricolore, considéré comme l’un des cadres de l’équipe, voit ainsi sa place remise en question, soulevant des spéculations sur les intentions du staff. Galthié, fidèle à sa ligne directrice, assume pleinement ses décisions, quitte à bousculer les certitudes. Guy Novès a quant à lui été surpris.

«Un peu surpris qu’il soit écarté»

« On n’a pas découvert à Twickenham que Damian Penaud pouvait être parfois laxiste ou désinvolte en défense. Jusqu’ici, ses défauts passaient après tout le reste. On parle d’un phénomène, d’un mec qui, huit fois sur dix a fait gagner son équipe, et pendant des années. C’est pour ça que je suis un peu surpris qu’il soit écarté, assez sèchement parce qu’il revenait de blessure en Angleterre », a lâché l'ancien sélectionneur pour L'Equipe. Guy Novès tempère malgré tout, assurant qu'il s'est peut-être passé quelque chose en interne.

«Le staff ne peut pas passer à côté»

« Je trouve ça dur mais, pour avoir un avis vraiment pertinent, un peu différent du café du coin, il faut vivre avec un groupe, savoir comment ça fonctionne. On peut imaginer que ce n’est pas la première fois que Fabien et son staff alertent Damian sur certaines lacunes. Et ça, c’est normal, le staff ne peut pas passer à côté », a précisé Guy Novès. Reste à voir si Penaud sera de retour face à l'Irlande...