PSG - Qatar : Coup de théâtre, Nasser Al-Khelaïfi annonce la fin ?

Nasser Al-Khelaïfi, à la tête du Paris Saint-Germain depuis 2011, pourrait envisager de quitter ses fonctions, selon le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin. Sous pression face à des critiques et récemment mis en examen dans l’affaire Lagardère, l’homme d’affaires qatari s’interrogerait sur son avenir dans le football...

C’est une longévité rare dans l’histoire du PSG. Présent à la tête du club de la capitale depuis 2011, et le rachat par le Qatar, Nasser Al-Khelaïfi va détrôner dans les prochaines semaines l’emblématique Francis Borelli (1978-1991) et devenir le président à la longévité la plus longue à Paris, de quoi user l’homme d’affaires qatari selon Aleksander Ceferin.

« Al-Khelaïfi m'a dit qu'il ne savait pas s'il continuerait à travailler dans le football »

Alors qu’il occupe plusieurs casquettes en plus de ses fonctions au PSG, en étant notamment à la tête du groupe beIN Media ou encore de la puissante Association européenne des clubs (ECA), Nasser Al-Khelaïfi s’interroge parfois sur son avenir à en croire le président de l’UEFA. « J'étais au match PSG–Manchester City. A 0-2, mon ami Nasser Al-Khelaïfi m'a dit qu'il ne savait pas s'il continuerait à travailler dans le football. À cause de tout le stress qu'il affrontait », a confié Ceferin, interrogé par le quotidien slovène Delo.

La menace d’un départ

Nasser Al-Khelaïfi est souvent la cible de critiques, y compris au sein du football français après les crises liées aux droits TV, et a été mis en examen le 5 février des chefs de "complicité d’achat de vote et d’atteinte à la liberté du vote" et "complicité d’abus de pouvoirs au préjudice de la SCA Lagardère" dans l'enquête portant sur une possible tentative d'Arnaud Lagardère de faire changer en sa faveur un vote-clé du fonds qatari actionnaire de son groupe en 2018, des accusations fermement démenties par le président du PSG. Dans la foulée, le Qatar avait, selon RMC, brandi la menace de cesser ses investissements en France, incluant beIN Sports et le Paris Saint-Germain.