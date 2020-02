Rugby

Rugby - XV de France : Fabien Galthié annonce la couleur avant l’Italie !

Publié le 7 février 2020 à 19h35 par La rédaction

Après avoir accompli l’exploit face à l’Angleterre la semaine dernière (24-17), le XV de France reçoit l’Italie ce dimanche. L'occasion pour le sélectionneur Fabien Galthié de dévoiler ses objectifs pour cette rencontre.

Le mandat de Fabien Galthié à la tête du XV de France ne pouvait pas mieux commencer. Après avoir triomphé de l’Angleterre la semaine dernière (24-17), les Bleus recevront l’Italie ce dimanche. Et si le XV de France a montré de belles choses lors de son dernier match, il faudra néanmoins améliorer certains secteurs de jeu d'après Fabien Galthié qui s'est confié à Rugbyrama pour l'occasion.

« Notre objectif est de se préparer sans laisser passer la moindre minute de manière inutile »