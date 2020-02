Rugby

Rugby - XV de France : Laporte s’enflamme après la victoire face à l’Angleterre !

Publié le 3 février 2020 à 10h35 par La rédaction

Après la victoire face à l’Angleterre ce dimanche (24-17), le président de la Fédération Française de Rugby, Bernard Laporte, a tenu à féliciter l’ensemble des joueurs.

Il aura fallu un grand match du XV de France ce dimanche pour venir à bout de l’Angleterre (24-17), vice-championne du monde en titre. Et les Bleus pouvaient difficilement mieux commencer le Tournoi des 6 nations qu’en remportant le match d’ouverture, sûrement la rencontre le plus compliquée pour le XV de France avec le déplacement au Pays de Galles. En revanche, la réception de l’Italie dimanche prochain ne devrait pas poser trop de soucis aux hommes de Fabien Galthié. Après la rencontre contre l'Angleterre, Bernard Laporte, le président de la Fédération Française de Rugby a tenu à féliciter l’ensemble des joueurs et du staff pour le travail accompli.

« Aujourd’hui nous avons une équipe solidaire avec un superbe état d’esprit. Bravo aux joueurs et au staff »

« Le travail finit toujours par payer. Aujourd’hui nous avons une équipe solidaire avec un superbe état d’esprit. Bravo aux joueurs et au staff. Merci aux supporters, un stade plein et beaucoup de ferveur qui ont porté toute l’équipe », a déclaré Bernard Laporte via son compte Twitter .