Rugby

Rugby - XV de France : Gaël Fickou revient sur la victoire contre l'Angleterre !

Publié le 4 février 2020 à 10h35 par La rédaction

Auteur d’un très bon match contre l’Angleterre (24-17), Gaël Fickou est revenu sur la performance collective du XV de France.

Gaël Fickou a peut-être assuré sa place de titulaire dans ce Tournoi des 6 Nations. Le Parisien a été phénoménal contre l’Angleterre (24-17) ce dimanche, avec un beau 18/19 au plaquage. Désormais capitaine de la défense sous le mandat de Fabien Galthié, Gaël Fickou a tenu à saluer la performance collective du XV de France.

« C’est toujours vexant de nous prendre pour des gamins »