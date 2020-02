Rugby

Rugby - XV de France : L’Italie affiche sa méfiance avant de retrouver les Bleus !

Publié le 8 février 2020 à 16h35 par B.C.

Ce dimanche, la France accueille l’Italie pour la deuxième rencontre du Tournoi des VI Nations. Interrogé par l’AFP avant la rencontre, Franco Smith, sélectionneur des Azzurri, ne cache pas sa méfiance.

Après sa brillante victoire face à l’Angleterre (24-17), le XV de France va tenter d’enchaîner face à l’Italie ce dimanche (16h00). Une rencontre pour laquelle les hommes de Fabien Galthié partent favoris, d’autant que les Azzurri restent sur une cuisante défaite face au Pays de Galles (42-0). Interrogé par l’ AFP avant ce match, Franco Smith est conscient d’affronter une équipe qui a fait le plein de confiance face aux XV de la Rose.

« Ils ont très bien joué contre l'Angleterre »