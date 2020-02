Rugby

Rugby - XV de France : Dupont, principal danger français pour l’Italie !

Publié le 7 février 2020 à 23h35 par A.C.

Franco Smith, sélectionneur de l’Italie, est conscient que ses hommes devront faire tout leur possible pour arrêter Antoine Dupont.

Après la victoire surprise sur l’Angleterre, la réception de l’Italie semble presque une broutille pour ce nouveau XV de France. C’est pourtant maintenant que le plus difficile arrive ! Les Français vont en effet devoir prendre le jeu à leur compte, alors que contre les Anglais ils ont évolué en contre, ne gardant que peu le ballon. De plus, les Italiens voudront surement se rattraper, après une véritable humiliation vécue face au Pays de Galles (42-0).

« Nous allons en particulier surveiller Dupont »