Rugby - XV de France : Cet entraîneur du Top 14 qui dézingue Fabien Galthié !

Publié le 12 février 2020 à 9h35 par T.M.

Alors que le XV de France version Fabien Galthié fait forte impression depuis le début du VI Nations, Christophe Urios n’a pas vraiment le regard sur les performances des Bleus.

Un nouveau chapitre a débuté pour le XV de France. En effet, c’est désormais Fabien Galthié qui est aux commandes et les débuts sont très bons pour le moment. En effet, les Bleus viennent d’enchainer 2 victoires dans le Tournoi des VI Nations, dont une face à l’Angleterre. Tout le monde est sous le charme de ce XV de France version Galthié, sauf Christophe Urios. Rapporté par Sport 24 , l’entraîneur de l’Union Bordeaux-Bègles n’a pas été tendre envers le sélectionneur français et le jeu qu’il propose.

« Ça me fait rire »