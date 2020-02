Rugby

Rugby - XV de France : La nouvelle annonce de Grégory Alldritt avant le Pays de Galles !

Publié le 10 février 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Élu homme du match contre l’Angleterre, mais également face à l’Italie, Gregory Alldritt s’attend à un match très compliqué au Pays de Galles.

Vainqueur de l'Angleterre (24-17) et de l'Italie (35-22) pour ses deux premiers matches du Tournoi des VI Nations, l'équipe de France se déplacera au Pays de Galles le 22 février (17h45). Les Bleus tenteront de prendre leur revanche, après leur élimination lors des quarts de finale de la Coupe du monde. Interrogé dans les colonnes du Midi-Olympique ce lundi, Grégory Alldritt, troisième ligne tricolore, explique que cette rencontre ne sera pas une partie de plaisir.

« À Cardiff, on sait très bien qu’on va être confrontés à un calvaire pendant 80 minutes »