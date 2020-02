Rugby

Rugby - XV de France : Ce constat froid sur le défaut du jeu de Fabien Galthié !

Publié le 11 février 2020 à 15h35 par La rédaction

Alors que le XV de France sort de deux prestations abouties, l’ancien sélectionneur des Bleus Pierre Berbizier ne s’enflamme pas et a noté un défaut dans le jeu pratiqué.

Fabien Galthié pouvait difficilement rêver de meilleurs débuts dans le tournoi. Avec deux victoires dont une bonifiée face à l’Italie ce dimanche (35-22), le XV de France est temporairement premier du Tournoi des 6 Nations avant son déplacement au Pays de Galles (le 22 février prochain). Si de nombreux observateurs se montrent très positifs à propos de niveau de jeu du XV de France, l’ancien sélectionneur des Bleus Pierre Berbizier a lui noté un défaut : l’équipe est trop dépendante des exploits individuels.

« On doit plus cette dynamique à des qualités individuelles qu’à une maîtrise collective »