Rugby

Rugby - XV de France : Teddy Thomas ne s'enflamme pas après la victoire contre l'Italie !

Publié le 9 février 2020 à 21h35 par La rédaction

Le XV de France a pris la première place du Tournoi des 6 Nations en battant l’Italie 35-22 dimanche après-midi. Après son exploit contre l’Angleterre, la France peut-elle croire au titre ? Teddy Thomas demande à tout le monde de garder les pieds sur terre.

Le XV de France n’a pas eu besoin de jouer son plus grand rugby pour venir à bout des Italiens. Grâce à deux essais, dont un de Teddy Thomas en début de rencontre, les Bleus ont compté 13 points d'avance après seulement 18 minutes de jeu. Les joueurs de Fabien Galthié sont revenus avec cet écart au vestiaire et l’ont même maintenu en seconde période. Avec 9 points, les Bleus prennent la première place du classement à égalité avec l’Irlande. Mais Teddy Thomas ne veut pas entendre parler de titre !

Plus qu’une équipe, une « belle bande de potes »