Rugby

Rugby - XV de France : Galthié satisfait de la victoire contre l’Italie !

Publié le 9 février 2020 à 19h35 par B.C.

Même si tout n’a pas été parfait à ses yeux, Fabien Galthié a salué la prestation de ses hommes face à l’Italie (35-22) ce dimanche.

Et de deux pour le XV de France ! Une semaine après la victoire face à l’Angleterre, les hommes de Fabien Galthié ont remis ça ce dimanche en s’imposant 35-22 face à l’Italie. Les Français sont même parvenus à décrocher le bonus offensif et occupent désormais la première place du classement du Tournoi des Six Nations devant l’Irlande, que les Tricolores affronteront le 14 mars prochain. À l’issue du match, Fabien Galthié s’est dit satisfait de la prestation de ses hommes.

« Évidemment, tout n'est pas parfait, mais on s'en doutait »