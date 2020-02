Rugby

Rugby - XV de France : Quand Sergio Parisse s’enflamme pour les Bleus !

Publié le 15 février 2020 à 16h35 par B.C.

Alors que le XV de France a brillamment démarré son Tournoi des Six Nations, Sergio Parisse a confié tout le bien qu’il pensait de la sélection tricolore.

Deux victoires en deux matches. Face à l’Angleterre puis l’Italie, le XV de France a démarré de la meilleure des manières son Tournoi des VI Nations en occupant la première place avant un déplacement au Pays de Galles, bourreau des Bleus lors du dernier Mondial. Une rencontre qui s’annonce donc particulière pour les hommes de Fabien Galthié, qui impressionnent Sergio Parisse comme il l'a avoué en conférence de presse.

« Il y a tellement de talent, de choix et de possibilités (…) qu’ils ont tout pour réussir »