Rugby

Rugby - XV de France : Nouveau coup dur pour Damian Penaud ?

Publié le 19 février 2020 à 10h35 par A.C.

Absent lors des deux premiers matchs du Tournoi des Six Nations, Damian Penaud pourrait encore manquer au XV de France.

Considéré comme une des armes fatales du XV de France et l’un des plus grands espoirs mondiaux, Damian Penaud a manqué les débuts de l’ère Fabien Galthié. L’ailier n’était en effet pas de la victoire sur l’Angleterre (24-17) et de celle sur l’Italie (35-22), remplacé par Vincent Rattez. Ce dernier s’est toutefois récemment blessé pour une durée de trois mois minimum et le joueur de l’ASM Clermont Auvergne a fait son retour dans le groupe, avec la mince chance de le revoir face au Pays de Galles, pour la troisième journée du Tournoi.

Penaud encore forfait contre le Pays de Galles