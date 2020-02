Rugby

Rugby - XV de France : Galthié répond aux accusations de tricherie !

Publié le 20 février 2020 à 22h35 par La rédaction

Accusé par Alun Wyn Jones de tricher en mêlée, Fabien Galthié lui a répondu en conférence de presse. Le sélectionneur du XV de France s’est montré particulièrement remonté.

Le ton est monté d’un cran entre le XV de France et l’équipe du Pays de Galles. Ce mercredi, le capitaine gallois Alun Wyn Jones a lancé les hostilités en accusant les Bleus de tricher en mêlée : « La France devrait avoir un gros paquet d'avant, mais qui sera probablement indiscipliné, surtout au moment des mêlées. Nous savons qu'ils vont envoyer des coups et tricher. C'est quelque chose dont nous sommes pleinement conscients et que nous allons essayer de combattre sur le terrain. Ils chercheront à pousser tôt et à désordonner la mêlée ». Une accusation qui a fortement déplu au sélectionneur du XV de France Fabien Galthié.

« C’est un manque de respect vis-à-vis du rugby français, de notre nation »