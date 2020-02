Rugby

Rugby : Mourad Boudjellal dézingue le PSG !

Publié le 21 février 2020 à 21h35 par H.G.

Alors qu’il se verrait bien entrer dans le monde du football prochainement, Mourad Boudjellal n’a pas manqué de tacler le PSG, après sa défaite contre le Borussia Dortmund (2-1).

Ancien propriétaire du RC Toulon, Mourad Boudjellal se verrait bien entrer dans le monde du football dans un avenir proche. En effet, il y a quelques semaines, l’homme de 59 ans a expliqué qu’il aimerait reprendre le Sporting Club de Toulon et faire passer le club de la troisième division à la Ligue 1. Mourad Boudjellal n’hésite donc plus à s’exprimer sur l’actualité du football, et c’est tout logiquement qu’il a livré son avis sur la défaite 2-1 du PSG face au Borussia Dortmund survenue mardi dernier en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’homme d’affaires ne s’est pas montré indulgent avec le club de la capitale, en n’hésitant pas à prendre en grippe Neymar notamment.

« C’est un ensemble de stars sans âme »