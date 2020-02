Rugby

Rugby - XV de France : Le Roux s'enflamme pour la victoire face au Pays de Galles !

Publié le 23 février 2020 à 16h35 par La rédaction

Auteur d’un match sensationnel avec le XV de France face au Pays de Galles (23-27), Bernard Le Roux s’est enflammé pour la grande prestation réalisé par les Bleus.

Avec 14 placages réussi, Bernard Le Roux a signé une prestation face au Pays de Galles (23-27) à l’image du reste du XV de France, solide. Le doyen du XV de France (30 ans), qui hésitait à prendre sa retraite international après la Coupe du Monde a manifestement bien fait de prolonger l’aventure avec l'équipe dirigée par Fabien Galthié comme l’atteste son excellent match ce samedi. Le deuxième ligne est enthousiasmé de la bonne forme actuelle du XV de France, comme le relaie RMC Sport .

«Voir ce qu'on est capables de faire avec ce groupe... c'est énorme»