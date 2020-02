Rugby

Rugby - XV de France : Ollivon sonne la charge avant le Pays de Galles !

Publié le 21 février 2020 à 19h35 par A.C.

Charles Ollivon, capitaine du XV de France, a fait monter la température avant le choc face au Pays de Galles.

Ce samedi, Fabien Galthié affrontera son premier match à l’extérieur, en tant que sélectionneur du XV de France. Un sacré client l’attend avec le Pays de Galles, qui a remporté deux Grands Chelems lors des dix dernières années. Après une victoire face aux vice-champions anglais et face à l’Italie au Stade de France, les Bleus pourraient faire un grand pas vers une victoire dans le Tournoi, encore inespérée il y a quelques semaines, s’ils sortent vainqueurs du Principality Stadium.

« On a tous à cœur de faire un grand match, car ce sont ces moments-là qui construisent un groupe »