Rugby - XV de France : Grégory Alldritt annonce la couleur pour le VI Nations !

Publié le 19 février 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Interviewé sur la suite du Tournoi des VI Nations, Grégory Alldritt, troisième-ligne centre tricolore, admet qu’un Grand Chelem serait un beau cadeau.

Après deux victoires face à l’Angleterre (24-17) et l’Italie (35-22), le XV de France aborde son troisième match du Tournoi des VI Nations en tête du classement. Les Bleus retrouveront leurs bourreaux lors de la dernière Coupe du monde au Japon, le Pays de Galles. Une confrontation attendue au Millenium Stadium de Cardiff dimanche (17h45). Dans des propos accordés à L’Équipe ce mercredi, Grégory Alldritt, très en vue depuis le début de la compétition, affiche son souhait de remporter le Grand Chelem.

« Gagner le week-end et gagner le Tournoi »