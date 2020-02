Rugby

Rugby - XV de France : Les Bleus accusés de tricherie !

Publié le 19 février 2020 à 14h35 par A.C.

Wyn Jones, pilier des Scarlets et du Pays de Galles, est persuadé que le XV de France ne respecte pas les règles de la mêlée.

Après deux victoires lors des deux premières journées du Tournoi de Six Nations, le XV de France affronte un tournant de sa compétition ce samedi. Les hommes de Fabien Galthié affrontèrent en effet le Pays de Galles, qui a remporté Grand Chelem lors de la précédente édition, dans son antre du Principality Stadium. Une victoire pourrait propulser les Bleus vers une victoire inespérée dans le Tournoi, alors qu’une défaite pourrait remettre en question la bonne lancée française de cette année 2020.

« Nous savons qu'ils vont envoyer des coups et tricher »