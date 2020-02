Rugby

Rugby - XV de France : Galthié justifie son choix avec Fickou

Publié le 20 février 2020 à 15h35 par A.C.

Fabien Galthié s’est expliqué son choix de faire glisser Gaël Fickou à l’aile, suite au forfait de Damian Penaud.

Et de trois. Après l’Angleterre et l’Italie, Damian Penaud va rater un troisième match dans ce Tournoi des Six Nations, avec le Pays de Galles. L’ailier de l’ASM Clermont Auvergne se plaint toujours du mollet et ne devrait être de retour que pour le déplacement en Écosse le 8 mars prochain. Fabien Galthié pouvait compter sur plusieurs ailiers de formation pour remplacer le Clermontois, notamment Alivereti Raka, mais a finalement choisi Gaël Fickou, qui est normalement un trois-quart centre.

« C’est un choix motivé par la cohérence et la volonté ne pas faire bouger les lignes »