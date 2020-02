Rugby

Rugby - XV de France : Bernard Le Roux ne pense plus au Mondial !

Publié le 20 février 2020 à 13h35 par T.M.

Ce samedi, le XV de France retrouve le Pays de Galles, son bourreau en quart de finale du dernier Mondial. Une rencontre à laquelle Bernard Le Roux ne veut plus penser.

Après 2 victoires en 2 matchs, le XV de France va tenter de poursuivre son sans fautes lors de ce Tournoi des VI Nations. Et un gros challenge se dresse devant les hommes de Fabien Galthié : le Pays de Galles. Ce samedi, les Bleus ont rendez-vous au Millenium Stadium de Cardiff. Une rencontre qui marquera les retrouvailles entre le XV de la France et le XV du poireau après le quart de finale de la dernière Coupe du Monde. Et alors les Gallois étaient sortis vainqueurs de ce duel, chez les Bleus, on a tourné la page.

« Maintenant, c'est une nouvelle compétition »