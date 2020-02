Rugby

Rugby - XV de France : Yohann Huget n’oublie pas les Bleus !

Publié le 22 février 2020 à 12h35 par La rédaction

À 32 ans, Yohann Huget espère toujours faire partie du XV de France alors qu’il n’a pas été appelé pour le Tournoi des VI Nations malgré les nombreux forfaits à ce poste.

Le rajeunissement opéré au XV de France a fait de nombreuses victimes. Et parmi celles-ci, Yohann Huget, 62 sélections au compteur, n’a pas été appelé par Fabian Galthié malgré les forfaits de Vincent Rattez et Damien Penaud à son poste. Cependant, à 32 ans, l’ailier n’oublie par le XV de France et a envoyé un message fort à destination du sélectionneur, Fabien Galthié.

« Je suis sélectionnable »