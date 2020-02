Rugby

Rugby - Top 14 : Wesley Fofana est satisfait du premier bonus de Clermont !

Publié le 29 février 2020 à 23h35 par La rédaction

Moins en vue cette saison, Wesley Fofana est revenu sur le début de saison de Clermont ainsi que sur le premier point de bonus de la saison décroché sur le terrain d’Agen (15-32).

Alors que Clermont réalise une bonne saison du point de vu comptable (10 victoires et 7 défaites), le club ne s’en tire qu’avec une petite 6ème place. La faute au faible nombre de point de bonus obtenu par les joueurs de Franck Azéma. Avant la victoire face à Agen ce samedi (15-32), l’ASM n’avait même remporté aucun point de bonus cette saison. Wesley Fofana est revenu sur cette particularité après la rencontre.

« Le point de bonus nous fait du bien »