Rugby

Rugby - Top 14 : Laurent Travers s’enflamme pour la victoire du Racing 92 !

Publié le 29 février 2020 à 20h35 par La rédaction

La Racing 92 a largement battu La Rochelle ce samedi (49-0). Après la rencontre, Laurent Travers, entraîneur des ciels et bleus, a affiché sa satisfaction.

Il n’y a pas eu de match entre le Racing 92 et La Rochelle ce samedi (49-0) dans un match crucial pour la suite de la saison. Pourtant, les deux équipes sont très proches au classement avec respectivement 46 et 42 points. Après la rencontre, Laurent Travers, entraîneur du Racing 92 a affiché sa satisfaction quant au contenu du match et a tenu à féliciter un joueur en particulier : Dorian Laborde.

« L'investissement des joueurs a payé, bravo à eux »