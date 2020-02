Rugby

Rugby - XV de France : Ntamack garde les pieds sur terre pour le Grand Chelem !

Auteur d’une très bonne prestation face au Pays de Galles Romain Ntamack est revenu sur la possibilité que le XV de France fasse le Grand Chelem.

Après l’Angleterre et l’Italie, c’est cette fois le Pays de Galles qu’a renversé le XV de France (23-27) ce samedi outre-manche. Avec un belle interception qui l’a emmené jusqu’à l’essai, une belle activité dans le jeu, Romain Ntamack a régalé. Et si les deux plus gros matchs sont maintenant derrière le XV de France, il faudra venir à bout de l’Écosse avant d’accueillir l’Irlande pour réussir un Grand Chelem.

« On y pense pas une seule seconde »