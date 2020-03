Rugby

Rugby - XV de France : Fabien Galthié affiche une inquiétude pour son groupe !

Publié le 6 mars 2020 à 17h35 par La rédaction

Fabien Galthié a sélectionné ses joueurs pour la rencontre face à l’Ecosse ce vendredi. Même si le XV de France semble être au complet, le sélectionneur des Bleus craint une baisse de forme.

Le XV de France se déplace au Murrayfield Stadium pour défier l’Ecosse. Les Bleus peuvent réaliser une très bonne opération en revenant avec la victoire de ce voyage. Les hommes de Fabien Galthié s’offriraient alors une finale à domicile face à l’Irlande le 14 mars prochain. Le sélectionneur des Bleus compte sur ses joueurs pour aller chercher cette victoire dimanche prochain mais craint une baisse de forme. Il s’exprime à ce sujet.

« Nous sommes en alerte face à ce danger »