Rugby

Rugby - XV de France : Galthié envoie un avertissement à Haouas !

Publié le 11 mars 2020 à 21h35 par La rédaction

Fabien Galthié est revenu sur le coup de poing de Mohamed Haouas qui lui a valu d’être expulsé face à l’Ecosse. Par la même occasion, le sélectionneur a annoncé que le pilier allait être suspendu 3 semaines.

Le XV de France a concédé ce dimanche sa première défaite dans le Tournoi des Six Nations. Les hommes de Fabien Galthié se sont inclinés face à l’Ecosse (28-17) et ne feront pas le Grand Chelem cette année. Les Bleus ont notamment disputé la seconde période en infériorité numérique. En effet, le pilier Mohamed Haouas a écopé d’un carton rouge en fin de première mi-temps après avoir asséné un coup de poing à un adversaire.

« Il ne peut pas se permettre de nous laisser à 14 »