Rugby

Rugby - Top 14 : Une nouvelle décision XXL à cause du coronavirus ?

Publié le 13 mars 2020 à 17h35 par A.D.

Pour limiter les risques de propagation du coronavirus, la LNR aurait sollicité l'EPCR pour lui demander de reporter les rencontres de coupe d'Europe des clubs français. Selon les informations de Rugbyrama la ligue française devrait obtenir gain de cause.

La LNR voudrait reporter les rencontres de coupe d'Europe des clubs français. Ce vendredi, la FFR a décidé de suspendre toutes les compétitions du territoire français à cause du coronavirus : « La Fédération Française de Rugby contribue à la solidarité nationale pour lutter contre la propagation du virus qui frappe actuellement notre pays. Il est de notre responsabilité de prendre les décisions qui s'imposent dans le droit-fil des annonces développées par le Président de la République. En conséquence, la FFR suspend dès ce jour, toutes ses compétitions, rassemblements et entrainements (...) jusqu'à ce que les conditions sanitaires permettent leur reprise » , a communiqué la fédération. De son côté, la LNR voudrait s'occuper des compétitions à l'échelle européenne.

Les coupes d'Europe bientôt suspendus ?