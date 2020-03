Rugby

Rugby - XV de France : Fabien Galthié envoie un message fort à Teddy Thomas !

Publié le 12 mars 2020 à 18h35 par B.C.

Absent du match contre l'Écosse, Teddy Thomas déçoit dans ce Tournoi des Six Nations. Néanmoins, Fabien Galthié ne perd pas confiance en lui comme il l'explique dans un entretien à L'Équipe.

Titulaire lors des trois premières rencontres du XV de France lors du Tournoi des Six Nations, Teddy Thomas n'a pas été retenu par Fabien Galthié pour affronter l'Écosse (28-17) à Édimbourg dimanche dernier. Un choix fort du sélectionneur tricolore qui n'est toutefois pas très surprenant compte tenu des difficultés rencontrées par le joueur du Racing 92 depuis l'arrivée de Fabien Galthié. Interrogé à ce sujet dans L'Équipe ce jeudi, le sélectionneur du XV de France espère que Teddy Thomas parviendra à se reprendre afin de retrouver une place dans l'équipe.

«C'est un peu long et difficile pour lui, mais je souhaite qu'il y arrive»