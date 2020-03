Rugby

Rugby - XV de France : Galthié souligne l'importance de la défaite en Écosse !

Publié le 12 mars 2020 à 13h35 par B.C.

En mesure de faire le Grand Chelem dans ce Tournoi des Six Nations, le XV de France a finalement chuté en Écosse. Une défaite qui va tout de même permettre au groupe de renforcer ses liens selon Fabien Galthié.

Après avoir battu l'Angleterre, l'Italie et le pays de Galles, le XV de France a finalement perdu sur la pelouse d'Édimbourg contre l'Écosse. Une première défaite dans ce Tournoi des Six Nations qui prive les Bleus d'un possible Grand Chelem, mais Fabien Galthié a relativisé ce revers ce jeudi, dans les colonnes de L'Équipe .

« Les victoires valident beaucoup de choses, mais la défaite... »