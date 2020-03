Rugby

Rugby - XV de France : Galthié évoque le rajeunissement de l'effectif !

Publié le 16 mars 2020 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 16 mars 2020 à 12h38

Pour disputer le Tournoi des Six Nations, Fabien Galthié s'est appuyé sur de jeunes joueurs. Le sélectionneur a tenté de justifier ses choix.

Afin de disputer le Tournoi des Six Nations, Fabien Galthié s’est appuyé sur une équipe rajeunie. Les nouveaux fers de lance du XV de France se prénomme Romain Ntamack (20 ans), Antoine Dupont (23 ans) ou encore Arthur Vincent (20 ans). Composée de nombreux jeunes, la sélection française a réalisé un bon tournoi et ce malgré sa défaite face à l’Ecosse (28-17). Interrogé sur le rajeunissement de l’effectif, Fabien Galthié a justifié ses choix.

« Nous n’avons pas tourné la page des trentenaires »