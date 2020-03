Rugby

Rugby - Top 14 : Toulouse affiche un énorme regret sur le coronavirus...

Publié le 15 mars 2020 à 16h35 par A.D.

La FFR a suspendu toutes les compétitions jusqu'à nouvel ordre à cause du coronavirus. Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, redoute des répercussions terribles sur le plan économique.

Le coronavirus coute cher au Stade Toulousain. C'est en tous les cas ce qu'a précisé Didier Lacroix. Comme communiqué par la FFR, toutes les compétitions rugbystiques ont été suspendu jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui a déjà un impact terrible sur les finances des clubs. Dans les colonnes de L'Equipe , Didier Lacroix, le président de Toulouse, a regretté les pertes économiques qu'engendraient le coronavirus.

«Des recettes complémentaires ont déjà disparu»