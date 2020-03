Rugby

Rugby - Top 14 : Coronavirus, report... Le patron du RCT propose une solution pour la fin de saison

Publié le 19 mars 2020 à 17h35 par B.C.

Interrogé sur la suite du championnat, Bernard Lemaître estime qu'il est préférable d'instaurer des phases finales entre les huit premiers du Top 14 pour déterminer le champion.

À l'image des autres compétitions en France, le Top 14 est actuellement suspendu pour une durée indéterminée en raison de l'épidémie de coronavirus. Les différents dirigeants du rugby français se penchent déjà sur de possibles scénarios à mettre en place lorsqu'il sera possible de reprendre le championnat. Ainsi, des groupes de travail ont été constitués pour étudier la question. Interrogé par Var-Matin , Bernard Lemaître, président du RCT, estime de son côté qu'il est préférable d'organiser des phases finales entre les huit premiers du championnat.

« Décerner un titre de champion de France est important »